Главный тренер сборной Украины рассказал, почему его не взяли в территориальную оборону Киева.

«Было бы неправильно, если бы я сбежал из города, в котором родился. Но мне сказали: «Ты слишком стар, и у тебя нет военных навыков. Лучше выведи нас на чемпионат мира».

Это очень большая ответственность. Я все больше чувствую ее с приближением матча против Шотландии», – сказал 64-летний в интервью Time.

Матч 1/2 финала плей-офф за выход на ЧМ-2022 Шотландия – состоится 1 июня.

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