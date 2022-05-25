Защитник Украины Миколенко: «У нас свой фронт. С Шотландией будем биться до последней минуты»

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Виталий Миколенко высказался об игре Украины с Шотландией в отборе на ЧМ-2022.

«Немножко устал после дороги, но я счастлив. Честно говоря, когда я приехал, говорил ребятам, что руки тряслись – так рад был видеть всех.

В сборной я не был девять месяцев. В последний раз я был в сентябре. Чувства немного другие, чем когда я приезжал из «Динамо». Было много одноклубников в сборной, и ты их всегда видел. А тут ты приезжаешь – и сколько их не видел! Очень соскучился.

Шотландия – очень сильный соперник. Но такие матчи выигрываются душой. Физически и тактически мы должны быть подготовлены, но такие матчи выигрываются душой и большим желанием. А этого у нас хоть отбавляй. У нас свой фронт.

Футбол – это непредсказуемая штука. Ты не знаешь, выиграешь или нет. Пообещать я могу, что мы будем биться до последней минуты», – сказал защитник, представляющий «Эвертон».

Игра между Украиной и Шотландией пройдет 1 июня. Победитель пары встретится с Уэльсом 5-го.

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