Радимов о «Зените» в Лиге чемпионов: «Были достойные матчи в этом сезоне. Игра становится лучше – это заслуга Семака»

рассказал о своем отношении к работе главного тренера Сергея Семака.

– То, что остается в «Зените» еще на один сезон – это хорошая новость?

– Вы еще спрашиваете, четырехкратный чемпион России, конечно, хорошая.

– Я не просто так спросил, потому что есть популярный тезис, ссылаясь на результаты «Зенита» в еврокубках последние четыре года, что Семак – классный тренер, но исключительно для внутреннего пользования и клубу не помешал бы специалист, с которым можно сделать шаг вперед.

– Каждый розыгрыш Лиги чемпионов – отдельная история. Каждый случай нужно разбирать по-новому. Семак тоже набирался опыта, он пришел после «Уфы» и прежде не играл в еврокубках. Первый год – вообще неудачно, помните с в COVID с 0:3 – тоже неудачно.

В этом году были достойные матчи, особенно на своем поле. Причем я бы не выделял игру с как самую интересную, потому что лондонцы свои задачи уже решили. А вот крупная победа над , игры с – это тот опыт, который был необходим тренеру и команде.

К сожалению, в следующем году не будет этого турнира. То, что игроки меняются, а все равно сама игра становится лучше – это большая заслуга Семака.

То, что нет результатов в Европе, с этим я спорить не могу, так и есть, из группы не выходим, но Семаку – 46 лет, и он уже четырехкратный чемпион России, и по нему видно, что он продолжает прогрессировать, – сказал бывший капитан «Зенита».

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