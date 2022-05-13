Радимов о «Сочи» как-фарм клубе «Зенита»: «Сам начал верить в какой-то момент. Конечно, это все совпадения»

высказался о связи «Зенита» и «Сочи».

– Вы сталкивались с людьми, которые считают, что «Сочи» – это фарм-клуб «Зенита»?

– Я вам больше скажу, я в какой-то момент этому сам начал верить (смеется). Конечно, это все совпадения. Просто в какой-то момент смотришь и думаешь, как кто-то может прийти к 18-ти взрослым мужикам и сказать: «Вы должны проиграть «Зениту». Я такого себе представить не могу.

– Примерно те же люди, кто ищет взаимосвязь «Зенита» с «Сочи», считают, что следующим тренером питерцев должен быть именно : вывел в «Оренбург», сделал из топ-клуб и теперь достоин быть в лучшем клубе страны.

– Я думаю, что нет смысла даже обсуждать это, потому что главный тренер у «Зенита» уже есть, а кто будет в будущем – покажет только время. Федотов – очень хороший тренер, я с ним лично знаком, он еще и очень хороший человек. Все видят, как играет «Сочи», и я думаю, они займут второе место, но на данный момент есть Семак.

Для меня, с точки зрения дружбы с Семаком или корпоративной этики, об этом рассуждать неправильно, но даже если абстрагироваться, об этом даже клубу не надо думать, потому что у вас на данный момент есть человек, который выиграл чемпионат четыре раза подряд. Как знаете, говорят, Семак здесь главный, – сказал тренер -2».

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