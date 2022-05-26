Слуцкий о факторах ухода легионеров из «Рубина»: «Национальность, деньги и востребованность. У нас европейцы с беспрецедентным давлением, и деньги их не держали»

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил отъезд легионеров из команды.

– У всех разные жизненные обстоятельства.

Если конкретно по Хвиче, то, когда тебя каждый день хейтят, каждый день в окна летят камни, когда папе разбили машину, когда на тебя идет невероятное давление, наверное, ты уедешь.

– С Хвичей как раз понятно.

– Ну хорошо, а кто? Хакшабанович, Дрейер? То же самое. Тебе ежедневно звонят в слезах родители, тебе звонят из посольства, на тебя оказывается нереальное давление на родине, тебя просто «парафинят» во всех программах и так далее.

Очень большая тема, почему у «Рубина» уехали легионеры, а у других не уехали. Есть три фактора. Им официально разрешили уехать. Такого не было никогда.

Из России разрешили уехать всем легионерам, а окно нам не открыли. И получается анекдотичная ситуация: у тебя есть люди в арендах, которые все бы у тебя играли, но тебе даже их не разрешают вернуть.

Почему уезжают? Три составляющих. Первая – это национальность. Если мы посмотрим географию тех, кто оставался, – это в основном Южная Америка или Африка. У нас остался Монтассар Тальби из сборной Туниса. Люди из этих стран проще относятся к геополитике, тому, что происходит в мире.

У нас все остальные – европейцы. Или Хван Ин Бом – из Южной Кореи. Во всех этих странах была очень жесткая позиция государства, правительства, людей. Я уверен, что бразильцы, игравшие в «Зените» или где-то еще, не испытывали такого давления, как европейцы.

– Но европеец Оливер Абильгор остался.

– Это очень просто. Он на момент всех этих событий был травмирован, и ему просто некуда было уйти. Это второй фактор – востребованность этих игроков, куда они уйдут. Куда я уйду, меня кто-то возьмет вообще? Наши игроки гипервостребованны, они все устроились в хороших командах.

Третья причина – это деньги. Ты вряд ли уйдешь, если получаешь условные 3 миллиона евро. Ты не пойдешь получать даже три месяца сумму в 3-4 раза меньше. Так как у нас очень адекватные зарплаты в «Рубине», все футболисты, которые перешли, кто-то получает даже больше тех денег, что получал в «Рубине», кто-то получает те же деньги. То есть деньги никого не держали.

Это как раз говорит в пользу нашего менеджмента. Мы нашли очень качественных молодых игроков, которые, я уверен, очень ярко проявят себя в ближайшем будущем. И мы за них не переплачивали ни по трансферам, ни по зарплатам. Не уедет игрок из «Зенита» даже на три месяца на родину, чтобы получать в 4 раза меньше.

Поэтому три фактора. Первый – национальность: у нас все европейцы с беспрецедентным уровнем давления. Второй – востребованность: у нас гипервостребованные игроки, которые моментально устроились. Третий – они не могли оставаться из-за финансового фактора, потому что зарплаты очень адекватные.

– Пишут про Сильвие Бегича. Балканец тоже приостановил контракт, но он без клуба.

– Там очень личная история. У него папа во времена всех этих балканских событий лишился ноги. Он участвовал в военных действиях и сильно пострадал. И папа при слове «спецоперация» и все остальное впал просто в какую-то...

То есть не все же понимают. Например, мои голландские друзья, которые звонят, они считают, что уже завтра Москва будет захвачена. Они мне на полном серьезе это говорят.

Папа просто сказал: «Все, ты мне не сын». Он звонил, сильно извинялся, он бы никуда не пошел, но там отец просто костьми лег, чтобы он не вернулся, – сказал Слуцкий в интервью Василию Уткину

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