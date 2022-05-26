Слуцкий не станет менее открытым после мемов и вылета «Рубина»: «С какого перепуга я должен из-за кого-то менять свою жизнь? Как прошлогодние клипы коррелируют с этим результатом?»

Леонид Слуцкий рассказал об отношении к насмешкам над ним после вылета «Рубина» из .

– Что вы сейчас чувствуете? Год назад, когда «Рубин» добился хорошего для себя результата, заняв четвертое место, вы обошли практически все разговорные программы. У вас были и есть, наверное, прекрасные клубные медиа. И сейчас все ваши песни, пляски, все игры в футбол, где голова торчит и надо передавать мяч друг другу, и все остальное – это все используется для довольно зловредных мемов.

– Абсолютно безразлично. Я вообще не понимаю взаимосвязи с ситуацией, когда мы выпускаем какие-то новогодние клипы или когда два года назад проводим межсезонье и играем в этот футбол, а потом проводим прекрасный период: когда я пришел, мы 11 туров провели по графику первой тройки.

Поэтому я не понимаю никаких взаимосвязей. Как это вообще связано? И при чем здесь одно к другому?

– Вы приходите на КВН, прекрасно отплясываете там – в рамках номера это смотрится органично. Потом это видео появляется с подписью: « отмечает выход в лучшую лигу мира». Как называют ФНЛ. Это неприятно как минимум.

– Нет. Мне правда абсолютно все равно. Я давно понимаю, что таков мир. Я давно в публичной профессии, мне прилетало всегда. Я и когда в ЦСКА ходил на КВН или еще куда-то, мне после каждого неудачного матча прилетало: КВНщик, иди играй в КВН.

А какая разница, что тебе прилетит после неудачного матча или сезона? Все равно прилетит. Не было бы этого мема, был бы другой. Ты же живешь какую-то жизнь, не можешь ее не жить. И все, что ты наживал, тебе потом будет прилетать.

Мне это абсолютно безразлично, правда, от слова «совсем». Я с этим сталкиваюсь всю свою жизнь. У меня никогда не было спокойных оценок. Это касается не только какой-то общественной реакции, но и даже внутренних вещей.

Даже если взять отношения с игроками. Если вы спросите у тех, с кем я работал, будет или какая-то гиперположительная или гиперотрицательная [оценка]. Просто так устроено, так со мной.

У меня есть теория, почему так происходит, она внутренняя, не буду озвучивать. Но я к этому привык и спокойно отношусь.

– А у вас нет мысли, чтобы в будущем после такого стать менее открытым, меньше общаться с прессой, блогерами? Менее открыто проводить досуг.

– Конечно нет. Почему я должен из-за кого-то менять свою жизнь, менять то, что мне интересно, нравится? С какого перепуга?

Как записанные в прошлом сезоне клипы коррелируют с сегодняшним результатом? Я просто не очень это понимаю. Я буду делать в жизни то, что мне интересно, нравится, – сказал главный тренер в интервью Василию Уткину.

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