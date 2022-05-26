Слуцкий о споре Дзюбы и Генича: «Мне ближе сторона Артема, но и Костю я понимаю – он хотел сделать большую, публичную и интересную историю»

Леонид Слуцкий высказался о конфликте Артема Дзюбы с Константином Геничем.
– Пари Дзюбы с Геничем было у вас на юбилее?
– Я не был свидетелем, я был именинником, не ходил по всяким кулуарам. Не знаю, было пари или нет, но у меня своя есть оценка этой ситуации.
Ситуация очень простая: у каждого из них своя правда. У Кости своя правда, он хотел из этой истории сделать большую, публичную и интересную историю. Он живет в своем мире, где ему это интересно. А Дзюба видит эту историю по-другому.
Когда они спорили, Сергеев не был его партнером. Артем не мог предположить, что будет с ним конкурировать, когда этот спор реализуется. Это другая история. О том, как себя каждый должен вести, мы не говорим.
У Генича есть свое видение ситуации, а у Дзюбы свое. Каждый в своем праве видеть ситуацию так, как он видит. Позиции не совпали. Мне, как человеку, который находится внутри футбольных процессов, который понимает, как ситуация может влиять, ближе сторона Дзюбы, но и Костю я понимаю.
Я понимаю, как это может быть болезненно в моменте, – сказал главный тренер «Рубина» в интервью Василию Уткину.
«Дзюба – фуфло! Позорник. Для меня его больше не существует». Артем наехал на Генича за спор и получил в ответ
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