Слуцкий о споре Дзюбы и Генича: «Мне ближе сторона Артема, но и Костю я понимаю – он хотел сделать большую, публичную и интересную историю»

высказался о конфликте Артема Дзюбы с .

– Пари Дзюбы с Геничем было у вас на юбилее?

– Я не был свидетелем, я был именинником, не ходил по всяким кулуарам. Не знаю, было пари или нет, но у меня своя есть оценка этой ситуации.

Ситуация очень простая: у каждого из них своя правда. У Кости своя правда, он хотел из этой истории сделать большую, публичную и интересную историю. Он живет в своем мире, где ему это интересно. А видит эту историю по-другому.

Когда они спорили, Сергеев не был его партнером. Артем не мог предположить, что будет с ним конкурировать, когда этот спор реализуется. Это другая история. О том, как себя каждый должен вести, мы не говорим.

У Генича есть свое видение ситуации, а у Дзюбы свое. Каждый в своем праве видеть ситуацию так, как он видит. Позиции не совпали. Мне, как человеку, который находится внутри футбольных процессов, который понимает, как ситуация может влиять, ближе сторона Дзюбы, но и Костю я понимаю.

Я понимаю, как это может быть болезненно в моменте, – сказал главный тренер в интервью Василию Уткину.

«Дзюба – фуфло! Позорник. Для меня его больше не существует». Артем наехал на Генича за спор и получил в ответ

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