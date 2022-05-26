Паоло Ваноли: «Зенит» выше всех остальных. Но при должном отношении разницу можно нивелировать»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли считает «Зенит» лучшим клубом .

– Вы сказали, что «Спартак» должен быть конкурентоспособным. Насколько именно?

– Нужно двигаться шаг за шагом. И первое, в чем необходимо прибавлять, – стабильность. На этом отрезке у нас были и взлеты, и падения. Необходимо идти по сезону ровнее.

Давайте будем реалистами: на сегодняшний день выше всех остальных. Но при должном отношении – и тактическом, и техническом, и командном, и психологическом, как мы показали в матче против этой команды, – разницу можно нивелировать.

И тут я тоже хотел бы обратить внимание на то, о чем говорят журналисты. Большинство вопросов – об одном футболисте, как будто «Спартак» – это один игрок. Никто не хвалит Литвинова, никто не говорит о Хлусевиче, который провел великолепный матч с «Зенитом».

У нас есть опытные и . Есть Пруцев – мы ждали, когда он наберет оптимальные кондиции, и в последних матчах Данил показывает свой уровень и сильно помогает команде.

В чем разница, к примеру, между многими командами и : от нас постоянно ждут только побед. И это давление создает сложности для молодых игроков, – сказал Ваноли.

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