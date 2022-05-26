Ваноли о решении остаться в «Спартаке»: «Оно несет посыл к миру. Политика не должна смешиваться со спортом»

Итальянец Паоло Ваноли рассказал, почему не покинул пост главного тренера .

«Не могу отвечать за других людей и их решения. Не могу залезть им в голову и понять причины, по которым они покинули страну. Я был и остаюсь убежденным в том, что решение остаться здесь несет посыл к миру.

На мой взгляд, политические ситуации не должны смешиваться со спортом. Как сказал президент УЕФА Чеферин, спорт должен быть в стороне от политики. Он должен объединять. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», — сказал Ваноли.

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