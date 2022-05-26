Ваноли о 10-м месте «Спартака»: «Это недопустимо. Но не сказал бы, что сезон нужно выбросить на помойку»

Главный тренер подвел предварительные итоги сезона.

«Сейчас все говорят, что сезон у «Спартака» провальный, но я не стал бы утверждать так однозначно. В чемпионате у команды были разные отрезки, но ребятам не так просто играть, если нет привычки выходить на поле каждые три дня. Тем не менее они добились выхода в 1/8 финала , чего не было очень давно.

Сейчас команда вышла в финал Кубка, что тоже является неплохим достижением. Так что не сказал бы, что сезон нужно выбросить на помойку.

С чем я согласен, это с тем, что десятое место в чемпионате для «Спартака» недопустимо. И над этим мы будем работать», – сказал Ваноли.

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