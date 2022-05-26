Ваноли о критике судей Заремой: «Понимаю, о чем она говорит. Многие ошибки в матчах «Спартака» признаны официально»

прокомментировал критику судей со стороны Заремы Салиховой.

– Вокруг «Спартака» всегда много эмоций. Это помогает или вредит?

– Все зависит от конкретного момента.

– Приведу пример: часто эмоционально критикует судей. Порой еще до матча. Бывший арбитр Вилков ответил ей в СМИ, сказав, что «Спартак» будут нормально судить, когда прекратится критика арбитров.

– Я говорил футболистам, что мы должны быть выше всего: решений арбитров, возможных ошибок и так далее. Нельзя отрицать того, что судьи могут влиять на результаты матчей. Не только в России, но и в Европе.

Что до ошибок в матчах со «Спартаком», многие были признаны официально. И игры, в которых эти ошибки были допущены, могли закончиться иначе. Так что я понимаю, о чем говорит Зарема.

Все мы люди: и тренеры, и судьи, и игроки. Все могут ошибаться. И мы должны быть выше этого. Единственное, чего я не могу понять, это большое количество ошибок при просмотрах эпизодов. Опять же я говорю не только о России, но о Европе в целом: с ВАР хватает сложностей.

– Как бы вы одним словом охарактеризовали судейство в России?

– Так же, как и собственную работу: всегда есть к чему стремиться, – сказал тренер .

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