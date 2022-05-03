Каррагер о Роналду: «МЮ» будто маленький клуб. Одна из крупнейших команд мира не должна покупать 37-летнего»

считает, что «Ман Юнайтед» повел себя как маленький клуб, вернув .

«То, что купил Роналду, всегда казалось проблемой для меня. Один из крупнейших клубов мира не должен покупать 37-летнего.

Я всегда придерживался мнения, что им не нужно держаться за Роналду. А сейчас у клуба столько проблем: «Нам нужен полузащитник, нам нужен центральный защитник». В этом сезоне мы видели, что если Роналду не играл или его заменяли, это превращалось в крупную историю.

Во вы подпишите новых нападающих. Они будут играть, или будут подменой для Роналду? на месте нового тренера вы бы задумались, нужно ли вам это.

Стал бы «Ливерпуль» возвращать Суареса? Не думаю. «Юнайтед» надо было заполучить Холанда, но его забирает «Ман Сити».

«Манчестер Юнайтед» будто маленький клуб. Ситуация как с Руни, которого вернул «Эвертон». Это сделали просто для того, чтобы приободрить фанатов», – сказал бывший защитник в эфире Sky Sports.