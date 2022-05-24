Рио Фердинанд: «Если тен Хаг сможет сделать в «МЮ» то, что сделал Клопп в «Ливерпуле», будем смотреть на него как на мессию»

дал прогноз на следующий сезон .

«Все зависит от трансферов «Манчестер Юнайтед». Шучу! Нет, нет, нет.

В начале этого сезона я сказал, что «Челси» станет чемпионом после победы в Лиге чемпионов и того, что сделал Тухель, но они пошли в обратном направлении.

Я назову «Сити». Я думаю, они выиграют третий титул подряд, что им и нужно. Я думаю, что это произойдет. Но я думаю, что то, что сделал Клопп, было не чем иным, как замечательным – пришел и изменил этот клуб. Ситуация, в которой они находились, похожа на то, где сейчас находится «Манчестер Юнайтед».

Так что, если тен Хаг сможет прийти и сделать то, что сделал Клопп [в ], мы будем смотреть на него как на мессию», – сказал бывший защитник в подкасте FIVE.

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