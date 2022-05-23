Эрик тен Хаг: «У «Ман Сити» и «Ливерпуля» фантастический футбол, но любая эра заканчивается. Жду борьбы с ними»

Эрик тен Хаг в восторге от Пепа Гвардиолы и Юргена Клоппа.
«В данный момент я обожаю их. Я обожаю их обоих. Сейчас их команды показывают действительно фантастический футбол – и «Ливерпуль», и «Манчестер Сити». Но любая эра подходит к концу.
Я с нетерпением жду борьбы с ними. Уверен, что и все остальные клубы АПЛ захотят побороться с ними», – сказал новый тренер «Манчестер Юнайтед».
«МЮ» в 9-й раз подряд завершил сезон ниже «Ман Сити». Разрыв – 35 очков на этот раз
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