Эрик тен Хаг: «У «Ман Сити» и «Ливерпуля» фантастический футбол, но любая эра заканчивается. Жду борьбы с ними»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Пеп Гвардиола Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг в восторге от Пепа Гвардиолы и Юргена Клоппа.

«В данный момент я обожаю их. Я обожаю их обоих. Сейчас их команды показывают действительно фантастический футбол – и «Ливерпуль», и «Манчестер Сити». Но любая эра подходит к концу.

Я с нетерпением жду борьбы с ними. Уверен, что и все остальные клубы АПЛ захотят побороться с ними», – сказал новый тренер «Манчестер Юнайтед».

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