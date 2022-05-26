Вячеслав Колосков: «Верю, что наши клубы вернутся в еврокубки. Чеферин – честный, совестливый, порядочный и последовательный человек»

верит, что российские клубы вернутся в еврокубки.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что не уверен в том, что российские команды смогут снова сыграть в этих турнирах.

«Для меня странны такие слова Чеферина. Не знаю, принадлежат ли ему эти слова и мне не верится в то, что он мог это сказать.

Я знаю Чеферина, он честный, совестливый, порядочный и последовательный человек. Он же буквально заявлял, когда были наложены первые санкции против наших клубов, что у него сердце кровью обливается. На конгрессе он говорил, что клубы, руководители не имеют отношения к происходящему. Этим словам я верю. Мне кажется, что его прямую речь немного скорректировали.

Я, конечно же, верю в то, что наши клубы вернутся в еврокубки. Это первое и последнее обострение ситуации? Сколько ситуаций, железных занавесов, игнорирований было за всю историю России. Но мы всегда возвращались в мировую семью», – сказал почетный президент .

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