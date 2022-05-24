Финал Лиги чемпионов покажут в кинотеатрах 26 городов России. Матч прокомментируют Черданцев и Генич

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Финал Лиги чемпионов покажут в российских кинотеатрах.

«Матч ТВ» проведет показ прямой трансляции игры «Ливерпуль»«Реал» в 26 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Белгороде, Вологде, Воронеже, Туле, Сыктывкаре, Рязани, Нижний Новгороде, Набережных Челнах, Ставрополе, Сочи, Краснодаре, Мурманске, Саратове, Ульяновске, Самаре, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Сургуте, Тюмени, Челябинске, Брянске, Липецке и Тамбове.

Матч, который прокомментируют Георгий Черданцев и Константин Генич, состоится 28 мая. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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