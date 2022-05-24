Карим Бензема: «Мечтаю еще об одной победе в ЛЧ. Смог ли войти в историю «Реала», пойму лишь по завершении карьеры»

признался, что мечтает вновь выиграть Лигу чемпионов.

28 мая встретится с «Ливерпулем» в финале турнира.

Французский футболист четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе испанского клуба – в сезонах-2013/14, 2015/16, 2016/17 и 2017/18.

«Лишь по завершении карьеры пойму, смог ли я войти в историю клуба.

В любом случае мне важны абсолютно все матчи. Я стараюсь все время сделать что-то новое, порадовать болельщиков. Но, конечно, я мечтаю еще об одной победе в .

Для этого необходимо очень хорошо подготовиться и сделать все возможное для победы», – сказал нападающий мадридского клуба.

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам