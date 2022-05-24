Илкай Гюндоган: «Клопп одним из первых поздравил с победой в АПЛ. Выдающийся человек и тренер»

Илкай Гюндоган рассказал о поздравлении от после победы в .

выиграл чемпионат Англии, опередив на одно очко.

«Он был одним из первых поздравивших. Мы всегда относились с огромным уважением друг к другу.

Он провел очередной потрясающий сезон с «Ливерпулем» и доставил нам серьезные проблемы.

Это выдающийся человек и тренер, что он и подтверждает все эти годы», – сказал хавбек «Сити».

Герой «Сити» – Илкай Гюндоган. Пеп обожает его за нюх на голы

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