Илкай Гюндоган: «Клопп одним из первых поздравил с победой в АПЛ. Выдающийся человек и тренер»

Илкай Гюндоган рассказал о поздравлении от Юргена Клоппа после победы в АПЛ.
«Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии, опередив «Ливерпуль» на одно очко.
«Он был одним из первых поздравивших. Мы всегда относились с огромным уважением друг к другу.
Он провел очередной потрясающий сезон с «Ливерпулем» и доставил нам серьезные проблемы.
Это выдающийся человек и тренер, что он и подтверждает все эти годы», – сказал хавбек «Сити».
Герой «Сити» – Илкай Гюндоган. Пеп обожает его за нюх на голы
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