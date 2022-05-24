Илкай Гюндоган: «Клопп одним из первых поздравил с победой в АПЛ. Выдающийся человек и тренер»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Илкай Гюндоган Футбол

Илкай Гюндоган рассказал о поздравлении от Юргена Клоппа после победы в АПЛ.

«Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии, опередив «Ливерпуль» на одно очко.

«Он был одним из первых поздравивших. Мы всегда относились с огромным уважением друг к другу.

Он провел очередной потрясающий сезон с «Ливерпулем» и доставил нам серьезные проблемы.

Это выдающийся человек и тренер, что он и подтверждает все эти годы», – сказал хавбек «Сити».

Герой «Сити» – Илкай Гюндоган. Пеп обожает его за нюх на голы

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные