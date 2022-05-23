Юрген Клопп: «Не понимаю, как фанаты «Вулверхэмптона» могут праздновать гол «Ман Сити»

разочаровало поведениее фанатов на игре с «Ливерпулем».

– Волна радости, которая распространялась по «Энфилду», давала вам надежду?

– Да, да, да. Я не понимаю, как болельщики «Вулверхэмптона» могут праздновать гол «Ман Сити». Я не понимаю таких эмоций. Но это не было совсем уж неожиданно. Мы знали, что такое может случиться, – сказал тренер .

Напомним, судьба титула АПЛ решалась в последнем туре, где играл с (3:2), а «Ливерпуль» – с «Вулверхэмптоном» (3:1).

До 69-й минуты команда Пепа Гвардиолы проигрывала «Вилле» со счетом 0:2. При условии победы над «Вулверхэмптоном» этот результат гарантировал «Ливерпулю» чемпионство. Но затем «Ман Сити» сделал камбэк, забив 3 гола за 5 минут.

«Ливерпуль» стал вторым в таблице, отстав от «Ман Сити» на 1 очко.

5 минут, за которые «Сити» стал чемпионом АПЛ

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