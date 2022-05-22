Главный тренер подвел итоги матча с «Вулверхэмптоном» (3:1) в .

В параллельном матче обыграл «Астон Виллу» (3:2) и стал чемпионом Англии.

«Поздравляю «Ман Сити» и . Спасибо «Астон Вилле» и «Вулверхэмптону» за то, что получилась настоящая борьба.

Не такого результата мы хотели. Это были американские горки. Не знаю точно, как все происходило, но в курсе, что «Астон Вилла» вела 1:0 – и даже 2:0 вроде бы. Конечно, все это расстраивает.

Если бы «Ман Сити» выигрывал 5:0 после первой десятиминутки, то все было бы нормально. Мы провели сегодня тоже не лучший матч, но неплохой.

92 очка – совершенно потрясающий результат. Мы хотели добиться максимального результата, но и сейчас все хорошо.

Я снова второй – и так всю жизнь. Я до сих пор обладатель рекорда как тренер немецкой команды, набравшей наибольшее количество очков среди тех, кто не смог подняться в следующий дивизион. Нужно набирать больше очков, чем остальные команды, этого нам сделать не удалось.

Нельзя сделать больше своего максимума. Парни сегодня сделали что могли. Мы преследовали лучшую команду в мире до самого конца, это потрясающе.

Мы построим еще более сильную команду и снова будем стремиться к успеху», – сказал Клопп Sky Sports.

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