Килиан Мбаппе: «ПСЖ» моложе «Реала» – не нужно их сравнивать. Решение остаться – сложнейшее в моей жизни, и я считаю его верным»

рассказал о любви к Франции после подписания контракта с «ПСЖ».

«Это стало частью моего решения. Это сильно повлияло на такое важное решение – сложнейшее в моей жизни. Я горжусь, потому что это решение было моим. Я обсуждал его со всей семьей, с теми, с кем я работаю, и все давали мне советы. После этого я сделал выбор, и я считаю его верным.

Не нужно сравнивать «Реал» и «ПСЖ». Это два разных клуба. «ПСЖ» моложе, ему чуть более 50 лет. – совсем другой клуб из иного чемпионата.

Я хотел написать историю Франции в родном чемпионате – в столице страны. Поэтому я решил остаться подольше», – сказал форвард «ПСЖ».

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