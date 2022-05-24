Мбаппе о критике в Испании: «Принимаю и понимаю. Они должны понять, что я решил остаться, так как я француз»

высказался о том, что его критикуют в после отказа «Реалу».

«Я принимаю и понимаю это. Во-первых, я хотел бы поблагодарить всех в за то, что они показали такую любовь и симпатию ко мне. Я был действительно горд, что мое имя упоминалось рядом с названием «Реала» – этим клубом и его фанатами.

Я понимаю, что они разочарованы, и это нормально. У меня нет никакой реакции на это: я просто отношусь с пониманием. Они должны понять, что я решил остаться в своей стране, потому что я француз. Я уверен, что они поймут это», – сказал форвард «ПСЖ».

«Мбаппе, ты не спортсмен, не мужчина. Ты будешь великим игроком, но никогда не станешь великим человеком». Испанский журналист Диас о Килиане и «Реале»

«ПСЖ» собирается платить Мбаппе по миллиону в неделю. Он не обогнал Месси, но Килиана хотели сохранить эмир Катара и Макрон

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам