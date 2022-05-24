Килиан Мбаппе: «Было бы неуважительно говорить, что я мечтаю играть за «Реал», только подписав новый контракт»

ответил на вопрос о мечте об игре за .

– Вы по-прежнему мечтаете однажды оказаться в «Реале»?

– Думаю, было бы неуважительно говорить, что я мечтаю играть за «Реал», подписав новый контракт несколько дней назад.

– Но я не спрашиваю, сделаете ли вы это. Вопрос в том, мечта ли это?

– Мечта – это хорошо, но сегодня я сконцентрирован только на моем новом контракте, на настоящем. Никогда не знаешь, что может произойти... У меня есть контракт три года, и в данный момент я должен концентрироваться на предстоящем сезоне с «ПСЖ».

– Говорили, что Флорентино отправил вам футболку «Реала». Что произойдет с ней сейчас?

– Он не давал ее мне, так что ничего не произойдет, – сказал форвард «ПСЖ».

«ПСЖ» собирается платить Мбаппе по миллиону в неделю. Он не обогнал Месси, но Килиана хотели сохранить эмир Катара и Макрон

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам