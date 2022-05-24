Килиан Мбаппе: «Было бы неуважительно говорить, что я мечтаю играть за «Реал», только подписав новый контракт»

Килиан Мбаппе ответил на вопрос о мечте об игре за «Реал».
– Вы по-прежнему мечтаете однажды оказаться в «Реале»?
– Думаю, было бы неуважительно говорить, что я мечтаю играть за «Реал», подписав новый контракт несколько дней назад.
– Но я не спрашиваю, сделаете ли вы это. Вопрос в том, мечта ли это?
– Мечта – это хорошо, но сегодня я сконцентрирован только на моем новом контракте, на настоящем. Никогда не знаешь, что может произойти... У меня есть контракт три года, и в данный момент я должен концентрироваться на предстоящем сезоне с «ПСЖ».
– Говорили, что Флорентино отправил вам футболку «Реала». Что произойдет с ней сейчас?
– Он не давал ее мне, так что ничего не произойдет, – сказал форвард «ПСЖ».
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