Килиан Мбаппе: «Общался с «Ливерпулем», так как это любимый клуб мамы. Хотел уйти в «Реал» в прошлом году, но сейчас все иначе – я важен для Франции»

рассказал, что думал о переходе в из-за любви мамы к этому клубу.

– О «Реале» говорили постоянно, но «Ливерпуль» тоже был заинтересован...

– Да, это правда. Я общался с «Ливерпулем», потому что красный – любимый цвет моей мамы, она любит «Ливерпуль». Почему? Я не знаю, спросите у нее (смеется). Мы встречались с ними несколько лет назад, когда я играл за «Монако». Это отличный клуб. Сейчас мы тоже с ними общались, но не так много... В итоге выбор был между «Реалом» и .

Все знают, что в прошлом году я хотел уйти в «Реал». Тогда я думал, что уйти – это хорошее решение, но сейчас все иначе, потому что я стал свободным агентом, я француз, и я знаю, что важен для страны. Когда ты важен для страны, то должен думать не только о футболе, но и о жизни.

После карьеры я буду жить во Франции с семьей и друзьями. Единственное, что я могу сделать, – поблагодарить фанатов , весь клуб, потому что они дали мне всю возможную любовь. Это было невероятно, ведь я никогда там не играл. Я был там только в 14 лет на протяжении недели, но это невероятный клуб, и я желаю ему удачи в финале Лиги чемпионов, – сказал форвард «ПСЖ».