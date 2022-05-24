Карим Бензема: «Все больше футболистов начинают играть лучше после 30. Опыт мне помогает»

высказался о роли опыта в своей игре.

«Думаю, сейчас есть все больше футболистов, которые начинают играть гораздо лучше после 30 лет. Я трепетно отношусь к своему организму, уделяю много внимания тому, что делаю. Стараюсь как можно чаще отдыхать, больше работаю на тренировках.

Думаю, опыт мне тоже помогает. Именно поэтому я прекрасно чувствую себя сегодня – и технически, и психологически.

Когда мне было 19-20 лет, то я был одержим футболом, возможностью все время выходить на поле. Затем постепенно понимаешь, что место на поле – это еще не все. Существует множество других важных аспектов: правильное питание, здоровый сон, достаточное время на отдых, работа в тренажерном зале...

Есть масса вещей, которым я раньше не уделял внимание. Мне казалось, что футбол – это только то, что происходит на поле», – сказал нападающий .

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