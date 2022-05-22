Тчуамени стал главной целью «Реала» после срыва трансфера Мбаппе

«Реал» скорректировал трансферный план после отказа Килиана Мбаппе от перехода.
Тренер Карло Анчелотти и руководство сходятся во мнении о том, что «Реалу» нужен новый центрфорвард, который стал бы альтернативой Кариму Бензема. Но в клубе ждут, что француз проведет еще два сезона на топ-уровне.
Мбаппе был целью «Мадрида» долгие годы. Чтобы не сорвать его переход из «ПСЖ», мадридский клуб не стал бороться за Эрлинга Холанда, который уже договорился о трансфере в «Манчестер Сити».
Как пишет Marca, теперь основной целью «Реала» стал опорник «Монако» Орельен Тчуамени.
«Мадрид» очень хотел его подписать, но несколько дней назад сообщил игроку, что трансфер этим летом вряд ли возможен. После отказа Мбаппе у «Реала» освободились деньги, которые клуб и планирует направить на подписание 22-летнего полузащитника.
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