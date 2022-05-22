Тчуамени стал главной целью «Реала» после срыва трансфера Мбаппе

«Реал» скорректировал трансферный план после отказа от перехода.

Тренер Карло Анчелотти и руководство сходятся во мнении о том, что нужен новый центрфорвард, который стал бы альтернативой Кариму Бензема. Но в клубе ждут, что француз проведет еще два сезона на топ-уровне.

Мбаппе был целью «Мадрида» долгие годы. Чтобы не сорвать его переход из , мадридский клуб не стал бороться за , который уже договорился о трансфере в .

Как пишет Marca, теперь основной целью «Реала» стал опорник «Монако» Орельен Тчуамени.

«Мадрид» очень хотел его подписать, но несколько дней назад сообщил игроку, что трансфер этим летом вряд ли возможен. После отказа Мбаппе у «Реала» освободились деньги, которые клуб и планирует направить на подписание 22-летнего полузащитника.

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