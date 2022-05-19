Бензема, Мбаппе, Гризманн, Варан, Камара – в составе сборной Франции на июньские матчи Лиги наций

опубликовала список игроков, вызванных для участия в Лиге наций.

Вратари: Альфонс Ареоля («Вест Хэм»), Уго Льорис ( ), Майк Меньян («Милан»);

Защитники: Жонатан Клосс («Ланс»), Люка Динь («Астон Вилла»), Люка Эрнандес («Бавария»), Тео Эрнандес ( ), Преснель Кимпембе («ПСЖ»), Жюль Кунде («Севилья), Бенжамен Павар («Бавария»), Вильям Салиба («Марсель»), Рафаэль Варан ( );

Полузащитники: Маттео Гендузи («Марсель»), Бубакар Камара («Марсель»), Нголо Канте ( ), Адриен Рабьо («Ювентус»), Орельен Тчуамени («Монако»);

Нападающие: Виссам Бен-Йеддер («Монако»), Карим Бензема («Реал»), Кингсли Коман («Бавария»), Мусса Диаби («Байер»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Кристофер Нкунку («Лейпциг»).

Отметим, что хавбек «Марселя» Бубакар Камара впервые вызван в национальную команду.

В июне французы проведут 4 игры в рамках Лиги наций: по одной – с командами Дании и Австрии, еще две – против сборной Хорватии.

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