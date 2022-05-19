Бензема, Мбаппе, Гризманн, Варан, Камара – в составе сборной Франции на июньские матчи Лиги наций

Теги Бавария Байер Ланс Марсель ПСЖ Монако Карим Бензема Милан Манчестер Юнайтед Челси Ювентус Вест Хэм Астон Вилла премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Севилья Атлетико Сборная Франции по футболу лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Тоттенхэм Уго Льорис Виссам Бен-Йеддер Альфонс Ареоля Антуан Гризманн Рафаэль Варан Люка Динь РБ Лейпциг Адриен Рабьо Кингсли Коман Майк Меньян Люка Эрнандес Преснель Кимпембе Нголо Канте Тео Эрнандес Кристофер Нкунку Килиан Мбаппе Бенжамен Павар Жюль Кунде Лига наций УЕФА Мусса Диаби Маттео Гендузи Бубакар Камара Жонатан Клосс Орельен Тчуамени Вильям Салиба Футбол

Сборная Франции опубликовала список игроков, вызванных для участия в Лиге наций.

Вратари: Альфонс Ареоля («Вест Хэм»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Майк Меньян («Милан»);

Защитники: Жонатан Клосс («Ланс»), Люка Динь («Астон Вилла»), Люка Эрнандес («Бавария»), Тео Эрнандес («Милан»), Преснель Кимпембе («ПСЖ»), Жюль Кунде («Севилья), Бенжамен Павар («Бавария»), Вильям Салиба («Марсель»), Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед»);

Полузащитники: Маттео Гендузи («Марсель»), Бубакар Камара («Марсель»), Нголо Канте («Челси»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Орельен Тчуамени («Монако»);

Нападающие: Виссам Бен-Йеддер («Монако»), Карим Бензема («Реал»), Кингсли Коман («Бавария»), Мусса Диаби («Байер»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Кристофер Нкунку («Лейпциг»). 

Отметим, что хавбек «Марселя» Бубакар Камара впервые вызван в национальную команду.

В июне французы проведут 4 игры в рамках Лиги наций: по одной – с командами Дании и Австрии, еще две – против сборной Хорватии. 

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные