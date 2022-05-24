Агент Языджи: «ЦСКА и «Лилль» ведут переговоры. История Юсуфа должна закончиться чемпионством»

Полузащитник Юсуф Языджи, принадлежащий «Лиллю», может остаться в .

«В настоящее время клубы ведут переговоры. Мы хотим, чтобы они завершились как можно скорее. Я надеюсь, что переговоры будут завершены как можно скорее.

Юсуф хочет выиграть чемпионат и перейти в ЦСКА. Я уже говорил об этом раньше.

Я надеюсь, что все решится как можно скорее и Юсуф полностью сосредоточится здесь. Юсуф не хочет оставлять какую-либо историю незавершенной. Наша история должна закончиться чемпионством», – заявил агент турецкого игрока Адам Чебеджи.

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