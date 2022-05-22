не хочет возвращаться в «Лилль» и намерен остаться в ЦСКА.

«Мы неоднократно говорили ЦСКА, что очень хотим остаться здесь. Юсуф просто счастлив здесь, ему нравится команда, болельщики. Он говорит, что ЦСКА – это семья. Вчера был прекрасный праздник в честь Дзагоева и Марио.

Такое отношение – это очень важно для нас. Мы разговаривали с руководством ЦСКА, сказали все что нужно. Теперь ЦСКА общается с . Для ЦСКА важно купить игрока за хорошую цену. Но «Лилль» не хочет продавать дешево. Не знаю, будем разговаривать. Посмотрим, как все сложится.

Когда Языджи только пришел в ЦСКА, он очень хорошо начал. Забивал много голов, получил вызов в сборную. Правда, сейчас он не сможет отправиться в национальную команду. Ему нужно восстановление около двух недель.

Надеюсь, что Языджи останется в ЦСКА. Но это жизнь, это футбол. Произойти может все, что угодно. Если ЦСКА не сможет договориться, и клубы из Европы начнут предлагать свои варианты, Юсуфу придется уйти.

Приоритет для нас – остаться в ЦСКА. Второе – хороший клуб из Европы. Но Юсуф не хочет возвращаться в «Лилль». Но самое главное – мы хотим остаться здесь. ЦСКА – это большая семья, мы хотим быть ее частью», – сказал агент турецкого игрока Адам Чебеджи.

В прошедшем сезоне РПЛ Языджи забил 8 голов в 10 матчах. Его статистика – здесь.

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