РФС утвердил стыковые матчи между РПЛ и ФНЛ. «Химки» сыграют со СКА, «Уфа» – с «Оренбургом» 25 и 28 мая

РФС подтвердил проведение стыковых матчей между клубами РПЛ и ФНЛ.

сыграет домашний матч с «Химками» 25 мая в 12:30 по московскому времени. В тот же день в 17:30 «Оренбург» примет «Уфу».

Ответные матчи пройдут 28 мая. Начало игры в Химках запланировано на 14:00, В Уфе матч начнется в 16:00.

«Победители стыковых матчей получат право принять участие в РПЛ сезона 2022–2023 годов при соблюдении условий регламента и в случае получения ими лицензии «РФС 1» на участие в соревнованиях», – говорится в сообщении .

«Химки» по итогам сезона РПЛ заняли 13-е место, «Уфа» – 14-е. «Оренбург» стал третьим в , «СКА Хабаровск» – четвертым.

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