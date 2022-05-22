РФС утвердил стыковые матчи между РПЛ и ФНЛ. «Химки» сыграют со СКА, «Уфа» – с «Оренбургом» 25 и 28 мая

Теги Химки премьер-лига Россия РФС Олимп-ФНЛ СКА Хабаровск Оренбург Уфа календарь Футбол

РФС подтвердил проведение стыковых матчей между клубами РПЛ и ФНЛ.

«СКА Хабаровск» сыграет домашний матч с «Химками» 25 мая в 12:30 по московскому времени. В тот же день в 17:30 «Оренбург» примет «Уфу».

Ответные матчи пройдут 28 мая. Начало игры в Химках запланировано на 14:00, В Уфе матч начнется в 16:00.

«Победители стыковых матчей получат право принять участие в РПЛ сезона 2022–2023 годов при соблюдении условий регламента и в случае получения ими лицензии «РФС 1» на участие в соревнованиях», – говорится в сообщении РФС.

«Химки» по итогам сезона РПЛ заняли 13-е место, «Уфа» – 14-е. «Оренбург» стал третьим в Олимп-ФНЛ, «СКА Хабаровск» – четвертым.

«Рубин» вылетел из РПЛ, «Уфа» и «Химки» попали в стыки

«Торпедо» и «Факел» вышли в РПЛ, «Оренбург» и СКА – в стыковые матчи

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные