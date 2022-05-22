РФС утвердил стыковые матчи между РПЛ и ФНЛ. «Химки» сыграют со СКА, «Уфа» – с «Оренбургом» 25 и 28 мая

РФС подтвердил проведение стыковых матчей между клубами РПЛ и ФНЛ.
«СКА Хабаровск» сыграет домашний матч с «Химками» 25 мая в 12:30 по московскому времени. В тот же день в 17:30 «Оренбург» примет «Уфу».
Ответные матчи пройдут 28 мая. Начало игры в Химках запланировано на 14:00, В Уфе матч начнется в 16:00.
«Победители стыковых матчей получат право принять участие в РПЛ сезона 2022–2023 годов при соблюдении условий регламента и в случае получения ими лицензии «РФС 1» на участие в соревнованиях», – говорится в сообщении РФС.
«Химки» по итогам сезона РПЛ заняли 13-е место, «Уфа» – 14-е. «Оренбург» стал третьим в Олимп-ФНЛ, «СКА Хабаровск» – четвертым.
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