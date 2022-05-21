«Факелу» подтвердили лицензию РФС-1, позволяющую играть в РПЛ

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«Факел» получил лицензию для выступления в РПЛ.

Воронежскому клубу подтвердили получение лицензии категории РФС-1, которая позволяет играть в Премьер-лиге. Официально об этом будет объявлено 23 мая.

Сегодня «Факел» в заключительном туре Олимп-ФНЛ на выезде сыграет с «Балтикой». От исхода этого и других матчей 38-го тура зависит, выйдет ли клуб в РПЛ напрямую или отправится в стыковые матчи.

Воронежцы занимают третье место в таблице, набрав 71 очко. На втором месте «Оренбург», у которого 73 очка. Первым идет «Торпедо» (74).

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