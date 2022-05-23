Рустем Сайманов: «Для «Рубина» играть в ФНЛ – преступление. Но Слуцкий готов, если мы все-таки там будем»

прокомментировал вылет «Рубина» в .

«Наша задача – вернуться из ФНЛ обратно. Для играть в ФНЛ – преступление. Что бы ни было, я верю, что мы точно вернемся в . Мы же не говорим «прощайте». Даже если мы в итоге из РПЛ уйдем, очень скоро мы обязательно туда постучимся.

Слуцкий готов к ФНЛ. Мы до ночи вчера обсуждали с ним потенциальных игроков и их позиции. Надеемся, что еще останемся в РПЛ, но если опустимся, он уже активно принимает участие в формировании команды. Вчера сидели и думали, кем будем играть, если все-таки будем в ФНЛ.

У Слуцкого даже нет мыслей: «Как же я буду работать в ФНЛ?» Хочу отдать ему должное», – сказал генеральный директор казанского клуба.

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