Гендиректор «Рубина» о моратории на вылет: «Искренне надеюсь, что решение могут принять. 10 клубов – за, 5 – против»

Теги Рубин премьер-лига Россия РФС Организация РПЛ Олимп-ФНЛ Рустем Сайманов Спорт-Экспресс Футбол

Рустем Сайманов надеется, что РФС примет решение о моратории на вылет в РПЛ.

«Все думали, что нужно ввести мораторий на вылет. 10 клубов за и 5 – против моратория.

У меня есть презентация с цифрами, и они удивили даже руководителей клубов РПЛ. Они не понимали масштаба наших проблем. 

Мы прислали письмо в лигу с предложением ввести мораторий. И на следующий день, 23 марта, был исполком. Приняли решение играть. Собрали рабочую группу для обсуждения форматов. Продолжили играть, группа работала.

19 мая мы обсуждали эту ситуацию. И теперь ждем решения РФС. Я искренне надеюсь, что решение может быть принято. Команду мы не распустили», – сказал гендиректор «Рубина».

Казанский клуб по итогам сезона занял 15-е место в Премьер-лиге и вылетел в Олимп-ФНЛ.

Завтра, 24 мая, состоится заседание исполкома РФС.

Слуцкий больше не мой герой. Грустный итог этой весны

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные