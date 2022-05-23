Гендиректор «Рубина» о моратории на вылет: «Искренне надеюсь, что решение могут принять. 10 клубов – за, 5 – против»

надеется, что РФС примет решение о моратории на вылет в .

«Все думали, что нужно ввести мораторий на вылет. 10 клубов за и 5 – против моратория.

У меня есть презентация с цифрами, и они удивили даже руководителей клубов РПЛ. Они не понимали масштаба наших проблем.

Мы прислали письмо в лигу с предложением ввести мораторий. И на следующий день, 23 марта, был исполком. Приняли решение играть. Собрали рабочую группу для обсуждения форматов. Продолжили играть, группа работала.

19 мая мы обсуждали эту ситуацию. И теперь ждем решения . Я искренне надеюсь, что решение может быть принято. Команду мы не распустили», – сказал гендиректор .

Казанский клуб по итогам сезона занял 15-е место в Премьер-лиге и вылетел в Олимп-ФНЛ.

Завтра, 24 мая, состоится заседание исполкома РФС.

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