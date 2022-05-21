Стукалов о вылете «Рубина» Слуцкого в ФНЛ: «И у Клоппа были проигрыши и увольнения. Важно подняться, когда ты упал. Это такая работа»

Тренер «Уфы» сопоставил Леонида Слуцкого с после вылета «Рубина» из .

«Уфа» победила «Рубин» (2:1), что позволило команде попасть в стыковые матчи за сохранение места в РПЛ. Казанский клуб вылетел. На 90+13 минуте команда Леонида Слуцкого не забила пенальти, который отправил бы в «Уфу».

– Это самое яркое событие в вашей жизни?

– Самое яркое в жизни — когда дети рождаются, а в футбольной карьере — да, но мы и в прошлом туре так же спаслись, но сюжет был другой. Наша команда заслужено победила, у наших ворот не было моментов, кроме навала в конце.

Каждый верил в себя и партнера. Эмоции сегодня зашкаливали.

– Как вы прокомментируете вылет , с которым работает ?

– И у Клоппа были проигрыши, вылеты и увольнения. Сегодня ты выиграл, завтра нет. Важно подняться, когда ты упал. Это такая работа. Представляю состояние Слуцкого. Минут 15 назад на его месте мог быть я. Это наша работа, – сказал Алексей Стукалов.

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