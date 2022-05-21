«Спартак» стал 10-м на следующий сезон после 2-го места – худший регресс клуба

«Спартак» продемонстрировал худший регресс в своей постсоветской истории.

Московская команда завершила чемпионат на 10-м месте в Премьер-лиге по итогам сезона-2021/22. Годом ранее «Спартак» был вице-чемпионом. Таким образом, относительно предшествовавшего сезона красно-белые скатились на восемь позиций вниз.

До этого наиболее резкое падение «Спартака» наблюдалось в 2002-2003 годах, когда московская команда завершила чемпионат на 3-м месте, а на следующий сезон скатилась на 10-е.

По ходу завершившегося в эту субботу розыгрыша Премьер-лиги красно-белыми руководили тренеры (до декабрьских туров включительно) и (начиная с зимнего перерыва).

В сезоне-2020/21 команда выступала под руководством тренера .

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