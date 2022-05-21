«Спартак» набирал 43% очков в РПЛ при Витории, 42% – при Ваноли. Доля побед – 33% у обоих

Теги Спартак премьер-лига Россия Руй Витория Паоло Ваноли Футбол

Руй Витория и Паоло Ваноли показали примерно одинаковый уровень в РПЛ.

Португальский тренер руководил «Спартаком» до зимнего перерыва в чемпионате. Под руководством Витории команда добилась 6 побед, 5 раз довольствовалась ничьей и потерпела 7 поражений.

Таким образом, «Спартак» при Витории выиграл 33% матчей в РПЛ и набрал около 43% от максимально возможного числа очков (42,592%) – 23 из 54 баллов.

Ваноли руководил командой на заключительном отрезке, вместившем 12 матчей чемпионата. При итальянце красно-белые одержали 4 победы, 3 раза довольствовалась ничьей и потерпели 5 поражений.

Таким образом, «Спартак» при Ваноли выиграл 33% матчей в РПЛ и набрал около 42% от максимально возможного числа очков (41,666%) – 15 из 36 баллов.

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