Ваноли о 10-м месте «Спартака»: «Недопустимое место. Должны извлечь урок, пока сосредоточимся на Кубке»

подвел итоги сезона для «Спартака».

Московский клуб проиграл в заключительном туре «Химкам» (1:2) и занял 10-е место в , повторив свой антирекорд.

– Мы неплохо начали этот матч. Забили быстрый гол. Все казалось хорошо, но нам показалось, что слишком все легко, мы потеряли концентрацию, пропустили 2 года. Нужно было играть лучше.

К сожалению, «Спартак» занял десятое место по итогу сезона, это недопустимое место. Но мы должны извлечь из этого урок. А пока сосредоточимся на Кубке России.

– Когда в прошлый раз Спартак выиграл Кубок России, он тоже шел 10-м в РПЛ.

– Надеемся, что так будет и сейчас, – заявил главный тренер «Спартака».

«Спартак» сыграет с «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России 29 мая в «Лужниках».

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