Игрок-гей Кавалло о причинах каминг-аута: «Хочу быть примером того, что можно оставаться собой и построить успешную карьеру. Мне такого не хватало, когда я рос»

Полузащитник объяснил свой каминг-аут.

«Когда я это сделал, люди спрашивали, зачем нужно объявлять об этом во всеуслышание?

Когда я рос, у меня не было такой гомосексуальной ролевой модели, не было человека, на которого можно посмотреть и сказать: «Он делает то, что любит, имея при этом возможность оставаться собой». И таким примером я хочу быть для будущих поколений.

Не имеет значения, откуда ты, кого любишь и во что веришь. Главное – чтобы ты был счастлив и делал то, что тебе нравится.

Можно оставаться собой и все равно построить очень успешную карьеру. Думаю, я лучший тому пример», – сказал Кавалло.

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