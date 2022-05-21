Игрок-гей Кавалло о причинах каминг-аута: «Хочу быть примером того, что можно оставаться собой и построить успешную карьеру. Мне такого не хватало, когда я рос»

Полузащитник «Аделаиды Юнайтед» Джошуа Кавалло объяснил свой каминг-аут.
«Когда я это сделал, люди спрашивали, зачем нужно объявлять об этом во всеуслышание?
Когда я рос, у меня не было такой гомосексуальной ролевой модели, не было человека, на которого можно посмотреть и сказать: «Он делает то, что любит, имея при этом возможность оставаться собой». И таким примером я хочу быть для будущих поколений.
Не имеет значения, откуда ты, кого любишь и во что веришь. Главное – чтобы ты был счастлив и делал то, что тебе нравится.
Можно оставаться собой и все равно построить очень успешную карьеру. Думаю, я лучший тому пример», – сказал Кавалло.
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