Экс-игрок «Сочи» Карапетян: «В Европе везде флаги ЛГБТ, а теперь и Украины. Каждый день говорят, что русские плохие, а простые люди верят»

рассказал об отношении к россиянам в Европе и пропаганде на Западе.

– Ты рассказываешь европейским друзьям о плюсах жизни в России?

– Да, но там тоже сильная пропаганда. Буквально везде висят флаги ЛГБТ, а теперь и Украины, но многие люди просто не понимают, что происходит. Каждый день говорят, что русские плохие, а простые люди не разбираются в нюансах и во все верят.

В Европе представление, что в России живут только страшные люди. Да, ситуация в мире трудная, но я – за Россию, за людей, которые в ней живут. Я говорю сейчас про людей, потому что про политику не люблю говорить. Что не скажешь – все будет неправильно.

– В России люди думают так же про Запад?

– Нет. Наверное, если пропаганда есть, то на русских она не работает (смеется). Туда приезжаешь – все русские плохие; сюда приезжаешь – все понимают, что везде есть хорошие люди.

В России, как мне показалось, люди отличают пропаганду в медиа. У меня дома всегда включены русские, немецкие и даже украинские новости. Все говорят разные вещи, трудно понять, где правда.

К сожалению, европейцы более наивные, они просто верят тому, что им рассказывают. Жаль, что нельзя просто вывезти всех в Россию и показать, какие люди здесь живут.

Дискриминация русских достигла в Европе невероятных размеров, в России про Европу сейчас этого не увидел, – сказал бывший нападающий и сборной Армении, выступающий за .

Карапетян ранее играл за клубы из Германии и Люксембурга.

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