Гвардиола о каминг-ауте хавбека «Блэкпула»: «Поздравляю, это мужественно. Надеюсь, люди смогут нормально выражать свои чувства через несколько лет»

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Пеп Гвардиола поддержал игрока «Блэкпула» Джейка Дэниэлса, сделавшего каминг-аут.

17-летний хавбек стал первым открытым геем среди действующих профессиональных футболистов Великобритании.

«Надеюсь, в будущем это не будет считаться хорошей новостью. Это большая цель для общества.

Поздравляю, это мужественно. Это непросто. Я надеюсь, что через несколько лет люди смогут нормально выражать свою сексуальность или свои чувства», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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