Петраков о стыках ЧМ: «Украинцы ждут от нас побед. Повысим моральный дух людей, если добьемся цели»

Главный тренер сборной Украины рассказал о подготовке команды к стыковому матчу .

– Мы тут, чтобы отстаивать интересы Украины в мире футбола. Украинцы ждут от нас побед. Если нам удастся добиться нашей цели, мы повысим моральный дух людей. Такая ответственность помогает сфокусироваться на задаче и выкладываться по максимуму.

– Впервые в карьере вы должны больше думать о психологическом состоянии игроков, чем об их физических кондициях?

– Да. Нынешнюю ситуацию нельзя сравнить ни с чем, что со мной было раньше. Парни постоянно переживают за родных и родину. Это непросто, но я знаю, как разрядить обстановку.

Часто рассказываю футбольные истории, шучу, чтобы отвлечь их. Мы все понимаем, чего ждут от нас украинцы. На нас – огромная ответственность.

– Что может дать футбол Украине?

– Футбол может принести радость, особенно когда твоя любимая команда побеждает. Сборную поддерживают все украинцы, от молодежи до стариков.

только один раз в истории играла на чемпионате мира. Попасть на ЧМ в таких условиях – больше, чем спортивный успех.

– Что думаете о Шотландии?

– Очень сильная команда, ее лидер – Робертсон из «Ливерпуля», многие футболисты играют в Англии. Они быстрые, атлетичные, я очень хорошо изучил их манеру игры с момента жеребьевки. Потом полтора месяца не мог смотреть футбол…

В Шотландии, где их будет поддерживать великолепная публика, будет сложно, но мы не сдадимся, – сказал в интервью Corriere dello Sport.

Матч с Шотландией запланирован на 1 июня.

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