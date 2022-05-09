Тренер Украины Петраков про автоматический выход на ЧМ: «Игроки этого не хотят. Я верю в успех, его нужно заслужить»

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков против автоматического выхода на .

«Я чувствую большую ответственность за то, что я делаю, ответственность перед всей страной.

Было бы печально, если бы нам подарили право сыграть на ЧМ, и футболисты тоже этого не хотят. Я знаю, что будет очень тяжело, однако верю в успех.

Но успех нужно заслужить. Я сейчас на таком этапе, когда мне ничего не нужно. Не нужны ни дом, ни машина. Если я выведу команду на ЧМ в Катаре, то не зря прожил жизнь», – сказал Петраков Daily Mail.

Украина сыграет с Шотландией 1 июня. Победитель встретится с Уэльсом в финале стыков ЧМ 5-го

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков