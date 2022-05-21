Ротенберг о Дзюбе в «Сочи»: «Тренеры подбирают игроков. Не я беру человека в команду, могу только поделиться мнением»

Теги Зенит Артем Дзюба Фиорентина премьер-лига Россия Александр Кокорин Борис Ротенберг-старший Сочи Футбол

Президент «Сочи» ответил на вопрос о возможности перехода в команду Артема Дзюбы и Александра Кокорина.

Артем Дзюба может уйти из «Зенита» в ближайшее время. Готовы его позвать в «Сочи»?

– Не слышал об этом. Я же такие вопросы не решаю. Не я беру человека в команду.

Есть тренерский состав, который подбирает футболистов исходя из своей концепции. Чтобы, не дай бог, не сломать то, что есть. И двигаться только вперед.

Я могу только поделиться своим мнением, порекомендовать к кому-то присмотреться. Не более того. Так что я даже не буду комментировать эту ситуацию.

– Если Кокорин вернется, заберете в «Сочи»?

– Саша там играет, правда, не всегда выходит.

Даже если я хочу кого-то забрать, то в клубе есть тренер, который смотрит на игроков и создает костяк команды, – сказал Борис Ротенберг.

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