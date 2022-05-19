«Дзюба справлялся с трудностями на тысячу из ста. За счет этого и играет так долго на высоком уровне». Экс-хавбек «Спартака» Яковлев о форварде «Зенита»

Экс-хавбек рассказал о характере форварда .

– Владимир Обухов говорил мне, что Дзюба вообще не умел проигрывать и возмущался каждым, кто привозил. Ты Артема таким и помнишь?

– Абсолютно. За счет этого он и играет так долго на высоком уровне. Когда появлялись трудности, Дзюба справлялся с ними на тысячу из ста. Такой вот он футболист и человек. Мы с ним долго дружили, Артем поддерживал меня всегда, говорил свое слово – все-таки он постарше.

– Понимаешь, почему у Дзюбы не сложились отношения с Карпиным?

– Не знаю, их какие-то дела. Не могу сказать, что при мне Артем как-то пагубно влиял на коллектив или ругался с Карпиным. Все, что произошло, было уже не со мной.

Это сейчас популярно обсуждать тренеров и отношения с ними, а во время моей молодости просто работали, – сказал полузащитник, выступающий теперь за .

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам