«Дзюба справлялся с трудностями на тысячу из ста. За счет этого и играет так долго на высоком уровне». Экс-хавбек «Спартака» Яковлев о форварде «Зенита»

Теги Спартак Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Валерий Карпин высшая лига Казахстан Павел Яковлев Кызыл-Жар Футбол

Экс-хавбек «Спартака» Павел Яковлев рассказал о характере форварда Артема Дзюбы.

– Владимир Обухов говорил мне, что Дзюба вообще не умел проигрывать и возмущался каждым, кто привозил. Ты Артема таким и помнишь?

– Абсолютно. За счет этого он и играет так долго на высоком уровне. Когда появлялись трудности, Дзюба справлялся с ними на тысячу из ста. Такой вот он футболист и человек. Мы с ним долго дружили, Артем поддерживал меня всегда, говорил свое слово – все-таки он постарше.

– Понимаешь, почему у Дзюбы не сложились отношения с Карпиным?

– Не знаю, их какие-то дела. Не могу сказать, что при мне Артем как-то пагубно влиял на коллектив или ругался с Карпиным. Все, что произошло, было уже не со мной.

Это сейчас популярно обсуждать тренеров и отношения с ними, а во время моей молодости просто работали, – сказал полузащитник, выступающий теперь за «Кызыл-Жар».

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