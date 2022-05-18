Гендиректор «Зенита» о Дзюбе: «Ждите официальных заявлений до 31 мая – все узнаете»

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Гендиректор «Зенита» сообщил, что до 31 мая клуб выступит с заявлением по Артему Дзюбе.

– «Зенит» вышел из переговоров с Артемом Дзюбой по контракту?

– Ничего не могу об этом сказать. Ждите официальных заявлений клуба до 31 мая – все узнаете, – сказал Александр Медведев.

Сегодня утром появилась информация о том, что «Зенит» прекратил переговоры с Дзюбой после того, как он отклонил очередное предложение по контракту. Сообщалось, что «Зенит» предлагал форварду контракт на год со снижением зарплаты в три раза.

Срок действующего соглашения 33-летнего нападающего с клубом истекает этим летом.

В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и отдал 7 передач в 38 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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