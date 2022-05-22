Солтмурад Бакаев о сезоне: «Я провалился, подвел «Рубин». Кто-то не смог подойти к болельщикам, но это не значит, что игрокам пофигу»

Теги Рубин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия болельщики Солтмурад Бакаев Спорт-Экспресс Футбол

Солтмурад Бакаев прокомментировал поражение «Рубина» от «Уфы» (1:2) в РПЛ.

«Увидел, как болельщики не сдерживают эмоции. Вот я тоже не сдержал. Нормальный человеческий фактор.

Все в общем накопилось за весь сезон. Я сам его провалил полностью, подвел болельщиков и всю команду своей игрой. Один негатив сейчас. Ужасно оценю этот сезон. Провально. Я провалился.

Каждый сам переживает по-своему. Кто-то не смог подойти к болельщикам, переживал индивидуально. Это не значит, что игрокам пофигу. Просто они не смогли перед болельщиками встать. Это больше эмоциональный фон игроков.

Могу только извиниться перед болельщиками. Как можно еще подобрать какие-то слова? Стыдно. Они все сделали, мы получили великолепную поддержку. Мне нечего больше добавить. Они тут точно ни при чем, только игроки.

Что говорил Слуцкий? Это останется между нами и командой. Все хотят, чтобы он остался. Дальше будет решать руководство», – сказал полузащитник казанского клуба.

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