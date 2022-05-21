Лишь 4 игрока «Рубина» подошли к фанатам после вылета в ФНЛ – Влад Игнатьев, Бакаев, Тальби и Абильдгор. Остальные ушли с поля

Лишь 4 игрока «Рубина» подошли к болельщикам после вылета команды в .

Сегодня команда Леонида Слуцкого проиграла «Уфе» (1:2) и вылетела из напрямую. На 90+13 минуте казанский клуб не реализовал пенальти.

Как пишет журналист «Спорт-Экспресса» Владислав Зимагулов, к болельщикам после игры подошли лишь , , Монтассар Тальби и Оливер Абильгор. Все остальные просто покинули поле.

Игнатьев произнес перед фанатами эмоциональную речь и извинился за вылет . Кто-то из фанатов выкинул клубный шарф, но Бакаев поднял его. Солтмурад выслушал все претензии фанатов и покинул поле в слезах.

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