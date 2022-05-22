В раздевалке «МЮ» ужасная атмосфера. Игроки не доверяют друг другу, а лидеры считают, что в команде слишком много «инстаграмных» футболистов

В раздевалке есть серьезные проблемы.

Момент сезона, который окончательно разрушил атмосферу в клубе, наступил в марте, за пару дней до матча с «Манчестер Сити» (1:4). Тогда один из игроков «МЮ» пообщался с журналистом и изложил ему некомплементарные мысли в адрес капитана команды .

Статья вышла за два дня до игры с «Манчестер Сити». В ней была такая фраза: «В частных беседах игроки «Манчестер Юнайтед» задаются вопросами об игре Магуайра и думают, что его выступления не соответствуют уровню клуба».

Эта информация была достоверной, так что у игроков «МЮ» не возикло сомнений в том, что ее распространил кто-то из членов команды. Большинство игроков и тренерский штаб считают, что знают, кто это был.

Эффект этой публикации стал катастрофичным для атмосферы в «МЮ». Как пишет Daily Mail, сейчас между игроками клуба такое недоверие, что нормальные отношения будет сложно когда-либо восстановить.

Подобных случаев в «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне было несколько.

встречался с лидерами «МЮ», чтобы попытаться исправить ситуацию. Один из них сказал тренеру, что если бы он выбирал состав раньше в течение недели, то это могло бы помочь. Также он указал, что команде нужно работать над физикой. Однако сразу же такое мнение было отвергнуто другим игроком, присутствовавшим на встрече. Он считал, что тренировки должны быть просто веселыми.

Лидеры «МЮ» считают, что в команде слишком много «инстаграмных» игроков, которым образ важнее достижений.

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