Игроки «МЮ» недовольны уровнем тренеров при Рангнике. Поражение 0:4 от «Брайтона» их не удивило – игру соперника почти не разбирали

Игроки не вполне довольны работой под руководством .

По сведениям The Athletic, сейчас в команде царит атмосфера полного безразличия. Поражение от (0:4) никого не удивило, поскольку тренировки перед игрой состояли из ряда скучных упражнений, которые проводили Крис Армас и Юэн Шарп. Изучению специфики игры соперника уделялось недостаточно внимания.

Отмечается, что футболисты между собой уже давно обсуждают качество работы тренерского штаба – оно, по их мнению, заметно упало на фоне того, что было при и Киране Маккенне. В частности, Шарп, работавший с Рангником в «Локомотиве», с трудом справляется со своими обязанностями. Люди, связанные с «МЮ», считают, что опыт тренеров недостаточен для работы с футболистами топ-класса.

Сообщается, что Рангник пытался исправить слабые выступления команды, проводя встречи с ключевыми футболистами и упрощая инструкции по прессингу, однако то, что он не смог определиться с системой игры, привело к нестабильности. Нередко игроки не понимают ни свою роль, ни роли партнеров.

Еще одна претензия к Рангнику – большое количество выходных, которые он предоставляет команде (в том числе после поражений). В одном случае он сам не успел вовремя вернуться с отдыха, и футболисты целый день работали без него, что вызвало у них недовольство.

Технический директор «МЮ» Даррен Флетчер часто помогал тренерскому штабу, пытаясь решать возникающие проблемы между специалистами и игроками, но Рангник постепенно начал давать слишком откровенные интервью по поводу команды, что лишь усугубило напряженную обстановку.

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