Рангник уверен, что «МЮ» вернется на топ-уровень за 2-3 трансферных окна: «Ядро есть, нужно подписать правильных игроков»

рассказал, когда вернется на топ-уровень.

«Я все еще верю, что у нас есть ядро игроков, которые достаточно хороши для того, чтобы играть за этот клуб. Надеюсь, они будут здесь в следующем сезоне.

Если мы подпишем правильных футболистов, то сможем вернуть клуб на топ-уровень, я уверен.

Вероятно, за одно трансферное окно это невозможно, но за следующие два-три – да», – сказал главный тренер манкунианцев, который по окончании сезона уступит свой пост Эрику тен Хагу и останется консультантом клуба.

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